Тренер "Реал Сосьедада" назвал условие для перехода Виллиана Жозе в "Барселону"

Шансы на трансфер нападающего Виллиана Жозе из "Реал Сосьедада" в "Барселону" продолжают падать.

По словам главного тренера команды из Сан-Себастьяна Иманола Альгуасиля, бразилец покинет клуб только в случае предложения по нему в размере 70 миллионов евро.

Вышеуказанная сумма прописана в контракте 28-летнего форварда в качестве отступных.

Ранее сообщалось, что "Барселона" не готова платить за нового атакующего игрока более 12 миллионов.

В этом сезоне Жозе сыграл за "Реал Сосьедад" 24 матча и забил 8 голов.

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