Тренер "Реал Сосьедада": "Остановить Месси невозможно"

Наставник "Реал Сосьедада" Иманоль Альгуасиль признался, что не знает как противостоять капитану "Барселоны" Лионелю Месси.

"Остановить Месси невозможно. Можно надеяться только на то, что у него будет плохой день. Для меня он несомненно лучший футболист в истории. Его окружают игроки, которые не находятся на одном уровне с ним, но близки к этому", - цитирует Альгуасиля Marca.

Напомним, что сегодня "Реал Сосьедад" примет "Барсу" в рамках 17-го тура Примеры. Начало матча - в 18:00 по московскому времени.

32-летний Месси в текущем сезоне сыграл за "сине-гранатовых" 15 матчей, забил 14 голов и сделал 8 ассистов.

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