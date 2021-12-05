Тренер "Реал Сосьедада" высказался об игре против Винисиуса

Теги ла лигареал мадридреал сосьедадиманол альгуасильвинисиус жуниор

Тренер "Реал Сосьедада" высказался об игре против ВинисиусаФото: инстаграм Винисиуса/Автор неизвестен

Главный тренер "Реал Сосьедада" Иманол Альгуасиль высказался об игре против бразильского вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора, который во вчерашнем матче между команда забил победный гол мадридцев.

"Винисиус дестабилизирует игру соперника, он делает это больше всех в Ла Лиге. 

Его не получается сдерживать в переходных фазах - он рвёт пространство и прорывается вперед. Он выиграл матч для "Мадрида", - сказал испанский специалист.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Винисиус забил уже 10 голов и отдал 2 голевые передачи в 16 матчах.

Также не пропустите: Пиоли поделился мнением о лидерстве "Милана" в Серии А. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

РФС выделила почти миллиард рублей на детский футбол

РФС выделила почти миллиард рублей на детский футбол

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов