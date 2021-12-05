Тренер "Реал Сосьедада" высказался об игре против Винисиуса

Фото: инстаграм Винисиуса/Автор неизвестен

Главный тренер "Реал Сосьедада" Иманол Альгуасиль высказался об игре против бразильского вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора, который во вчерашнем матче между команда забил победный гол мадридцев.

"Винисиус дестабилизирует игру соперника, он делает это больше всех в Ла Лиге.

Его не получается сдерживать в переходных фазах - он рвёт пространство и прорывается вперед. Он выиграл матч для "Мадрида", - сказал испанский специалист.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Винисиус забил уже 10 голов и отдал 2 голевые передачи в 16 матчах.

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