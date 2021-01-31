Тренер "Реала" Беттони прокомментировал поражение от "Леванте"

Давид Бетонни, ассистент наставника "Реала" Зинедина Зидана, прокомментировал поражение от "Леванте".

"Тяжелое поражение, особенно из-за удаления на 9-й минуте. Мы открыли счет, однако ответный гол подорвал наш настрой. Мы неплохо начали вторую половину игры, однако второй гол нам навредил.

Это болезненное поражение, однако я наблюдал за командой с правильным настроем и характером. Командой, которая боролась до самого конца. Вдесятером играть очень сложно. Фанаты "Реала" по-прежнему верят в команду", - приводит слова тренера Marca.

Напомним, что Зидан пропускал игру из-за коронавируса.

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