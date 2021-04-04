Тренер "Реала Сосьедад" ярко отпраздновал успех команды в Кубке Испании (видео)

Теги реал сосьедад

Тренер "Реала Сосьедад" ярко отпраздновал успех команды в Кубке Испании (видео)

Фото: твиттер "Реала Сосьедад"/Автор неизвестен

Главный тренер "Реала Сосьедад" Иманоль Альгуасиль спел гимн клуба на пресс-конференции после победы команды в финальном матче Кубка Испании с "Атлетиком" (1:0).

Исполнение оказалось не самым лучшим, но журналисты все равно от души поаплодировали наставнику.

"Реал Сосьедад" выиграл Кубок короля впервые с 1987 года. Победу клубу в финале принес Микель Оярсабаль, который забил с пенальти в середине второго тайма.

Не пропустите: "Реал Сосьедад" - обладатель Кубка Испании-2019/20. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" передумал продавать Винисиуса. Форвардом интересуется ПСЖ

"Реал" передумал продавать Винисиуса. Форвардом интересуется ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов