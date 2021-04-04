Тренер "Реала Сосьедад" ярко отпраздновал успех команды в Кубке Испании (видео)

Фото: твиттер "Реала Сосьедад"/Автор неизвестен

Главный тренер "Реала Сосьедад" Иманоль Альгуасиль спел гимн клуба на пресс-конференции после победы команды в финальном матче Кубка Испании с "Атлетиком" (1:0).

⚪ ¡PELOS de PUNTA! IMANOL se DESGAÑITA y entona el HIMNO de la @RealSociedad en plena rueda de prensa. #CopaDelRey



¡Zorionak, txapeldun! ⚪ pic.twitter.com/RurOdOTVfM — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 3, 2021

Исполнение оказалось не самым лучшим, но журналисты все равно от души поаплодировали наставнику.

"Реал Сосьедад" выиграл Кубок короля впервые с 1987 года. Победу клубу в финале принес Микель Оярсабаль, который забил с пенальти в середине второго тайма.

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