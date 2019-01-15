Тренер "Реала" высказался о положении в команде Иско

Теги реал мадридискосантьяго солари

Тренер "Реала" высказался о положении в команде Иско
Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари прокомментировал ситуацию с полузащитником Иско, который редко выходит в основном составе.

"У нас отличная команда. Перед каждой игрой я должен выбирать состав. Хотел бы я продать Иско? Я только тренер", - приводит слова Солари Marca.

За последние полтора месяца Иско всего лишь два раза сыграл в основном составе королевского клуба. Ранее сообщалось, что Солари недоволен формой хавбека.

26-летний Иско в нынешнем сезоне провел за "Реал" 21 матч во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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