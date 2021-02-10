Тренер "Ривер Плейт" высказался о возможном переходе Дриусси

Главный тренер "Ривер Плейт" Марсело Гальярдо поделился мнением о возможном возвращении в клуб нападающего петербургского "Зенита" Себастьяна Дриусси.

"Месяц назад мы общались с Дриусси каждый день. Мы хотим ему вернуть. Себа со своей стороны прилагает массу усилий, чтобы вернуться. Но все зависит от "Зенита", - приводит слова Гальярдо Doble Amarilla.

24-летний Дриусси является воспитанником "Ривер Плейт". В нынешнем сезоне он провел за "Зенит" 17 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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