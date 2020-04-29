Тренер Романцев высказался о том, стоит ли считать "Зенит" уже чемпионом

Российский тренер Олег Романцев высказался об информации о том, что "Зенит" можно считать уже чемпионом.

Отметим, до конца турнира осталось 8 матчей. "Сине-бело-голубые" лидируют в таблице, обгоняя ближайшего преследователя на 9 очков.

"Отвечу так: все в застывшей таблице - на своих местах. Отрыв "Зенита"? Отрыв - величина переменная. Ничего нового: где-то кто-то чуть недобрал, кому-то, напротив, повезло неожиданно забить, а у конкурента тем временем травмировался ведущий футболист - на результат влияет сумма самых разных условий и обстоятельств. И они меняются от тура к туру. На мой взгляд, "Зенит" не настолько сильнее всех, чтобы считаться чемпионом задолго до финиша, но его первое место справедливо", - цитирует Романцева "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что сезон может быть досрочно закончен из-за пандемии коронавируса.

А еще: Кафельников: "Спартак" заслуживает то место, которое занимает"| http://soccernews.ru