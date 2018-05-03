Тренер "Ромы": "Если бы арбитр наказал "Ливерпуль" красной карточкой и назначил пенальти, это могло бы помочь нам"



Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо прокомментировал победу над "Ливерпулем" (4:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов.

При этом в финал вышел "Ливерпуль", который победил в первой встрече со счетом 5:2.

"Я зол и огорчен, так как мы могли выйти в финал, но вместо этого потратили время впустую. Мы могли забить больше голов "Ливерпулю", так как создали достаточное количество моментов. Я разочарован вылетом из турнира, но благодарен своим игрокам, которые провели почти идеальный второй тайм.

Теперь нам важно хорошо закончить чемпионат Италии, чтобы вновь выйти на первые роли в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Я уверен, что мы можем достичь большего.

Конечно, если бы арбитр наказал "Ливерпуль" красной карточкой и назначил пенальти, это могло бы нам помочь. Впрочем мы тоже ошибались и поплатились за это", - приводит слова Ди Франческо Mediaset Premium.

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