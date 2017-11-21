Тренер "Ромы": "Игроки "Атлетико" будут агрессивными и сражаться за место в Лиге Чемпионов"

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Тренер "Ромы": "Игроки "Атлетико" будут агрессивными и сражаться за место в Лиге Чемпионов"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо рассуждает о предстоящем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Атлетико".

"Очевидно, победа в дерби над "Лацио" - отличное достижение для нас, ведь мы победили в важном матче. Но сейчас мы полностью сосредоточены на предстоящей встрече. Нам предстоит сыграть против отличной команды с успешным опытом выступлений в Европе. У нас есть небольшое право на ошибку, но мы ничего не принимаем как должное.

Я видел несколько последних матчей "Атлетико" и ожидаю, что завтра они будут агрессивными и сражаться за свою жизнь в этом турнире. У них очень сильный состав и играть на их стадионе очень трудно. Мы должны действовать с умом и придерживаться своей игры. Считаю, что это решающий матч. Нам нужно побеждать, чтобы выйти из группы, особенно если мы хотим занять первое место. Я выберу сильнейший состав", - приводит слова Ди Франческо официальный сайт УЕФА.

Матч "Атлетико" - "Рома" состоится в среду, 22 ноября и начнется в 22:45 мск.

После четырех туров "Рома" с восемью очками лидирует в группе. "Атлетико" занимает третью позицию с тремя очками.

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