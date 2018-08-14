Тренер "Ромы" мог возглавить "Зенит"



Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо заявил, что год назад у него было предложение от "Зенита".

"Я вел переговоры с "Зенитом" в прошлом году. Это было конкретное предложение. Но затем меня позвали в "Рому" и настойчивость ее президента убедила меня выбрать Рим", - приводит слова Ди Франческо Calciomercato.

В итоге наставником "Зенита" стал Роберто Манчини, который в прошлом сезоне занял с клубом пятое место в чемпионате России и был уволен.

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