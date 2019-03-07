Тренер "Ромы" не пришёл на пресс-конференцию после поражения от "Порту"

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Тренер "Ромы" не пришёл на пресс-конференцию после поражения от "Порту"

Наставник "Ромы" Эусебио Ди Франческо не пришёл на пресс-конференцию после поражения от "Порту" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Как сообщает Football Italia, 49-летний специалист после завершения игры направился сразу в клубный автобус. Таким образом, он нарушил регламент УЕФА, за что будет оштрафован.

Напомним, что "Рома" собиралась уволить Ди Франческо в случае вылета из ЛЧ. Его будущее руководство "волков" определит сегодня.

В случае отставки тренера клуб будет работать над приглашением Клаудио Раньери, Кристиана Пануччи, Роберто Донадони или Паулу Соузы.

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