Тренер "Ромы" оценил игру Мхитаряна в матче с "Лечче"

Теги ромагенрих мхитарянпаулу фонсека

Тренер "Ромы" оценил игру Мхитаряна в матче с "Лечче"

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека прокомментировал победу команды в матче 25-го тура чемпионата Италии над "Лечче" (4:0), отметив игру армянского полузащитника Генриха Мхитаряна, который забил гол и отдал результативную передачу.

"Важно, что мы не пропустили во втором матче подряд. Все футболисты сыграли хорошо. Мхитарян является очень креативным игроком. Генрих отличный распасовщик, он  принимает верные решения. Нам не хватало его, когда он не играл из-за травмы", - приводит слова Фонсека Sky Sport Italia.

В нынешнем сезоне 31-летний Мхитарян провел за "Рому" 18 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. У него действует контракт с "Арсеналом" до лета 2021 года, а за римский клуб он выступает на правах аренды.

Не пропустите: Мхитарян в 9-й стал лучшим игроком Армении. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ с хоккейным счетом обыграл "Бордо"

ПСЖ с хоккейным счетом обыграл "Бордо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 25 60
2 Лацио Лацио 25 59
3 Интер Милан Интер Милан 24 54
4 Аталанта Аталанта 24 45
5 Рома Рома 25 42
6 Наполи Наполи 25 36
7 Милан Милан 25 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 24 35
9 Парма Парма 24 35
10 Болонья Болонья 25 34
11 Кальяри Кальяри 24 32
12 Сассуоло Сассуоло 24 29
13 Фиорентина Фиорентина 25 29
14 Торино Торино 24 27
15 Удинезе Удинезе 25 27
16 Лечче Лечче 25 25
17 Сампдория Сампдория 24 23
18 Дженоа Дженоа 25 22
19 Брешия Брешия 25 16
20 СПАЛ СПАЛ 25 15
Полная таблица

топ-5 тегов