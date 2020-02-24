Тренер "Ромы" оценил игру Мхитаряна в матче с "Лечче"
Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека прокомментировал победу команды в матче 25-го тура чемпионата Италии над "Лечче" (4:0), отметив игру армянского полузащитника Генриха Мхитаряна, который забил гол и отдал результативную передачу.
"Важно, что мы не пропустили во втором матче подряд. Все футболисты сыграли хорошо. Мхитарян является очень креативным игроком. Генрих отличный распасовщик, он принимает верные решения. Нам не хватало его, когда он не играл из-за травмы", - приводит слова Фонсека Sky Sport Italia.
В нынешнем сезоне 31-летний Мхитарян провел за "Рому" 18 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. У него действует контракт с "Арсеналом" до лета 2021 года, а за римский клуб он выступает на правах аренды.
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