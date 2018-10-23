Тренер "Ромы" поделился ожиданиями от матча с ЦСКА

Наставник "Ромы" Эусебио Ди Франческо высказался в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против ЦСКА.

"Нам необходимо вернуться на победные рельсы. Перед этим матчем я считаю наиболее важным, чтобы игроки успели восстановиться психологически после поражения в Серии А. В связи с этим, работа над физикой и игровыми моментами отходит на второй план. Также хочу сказать, что мы очень рассчитываем на помощь болельщиков.

Что касается ЦСКА, то это молодая команда с отличными футболистами. В их составе полно талантливых игроков, которые особенно опасны в атаке" - приводит слова Ди Франческо официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч "Рома" - ЦСКА состоится сегодня, 23 октября, в 22:00 по московскому времени.

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