Тренер "Ромы" поделился ожиданиями от матча с "Шахтером"

Наставник "Ромы" Эусебио Ди Франческо прокомментировал предстоящий матч против "Шахтера".

"У всех нас одна цель - пройти дальше. Сделать это сможем, только если будем работать сообща. Когда Джеко в форме, он способен делать удивительные вещи, забивать мячи и создавать голевые моменты для других, как в первой игре.

Конечно, нам противостоит сильный соперник. Но мы хотим пройти дальше. Если будем играть только один тайм, этого не произойдет. Мы должны играть раскованно и показать стремление создавать остроту. У нас одно на уме: владеть мячом и доставлять проблемы сопернику.

Если завтра мы сможем сыграть так же, как против "Наполи", это будет означать для нас широкий шаг вперед. Особенно с психологической точки зрения. Мы покажем, что стали чуть стабильнее" - приводит слова Ди Франческо Football Italia.

Поединок между "Ромой" и "Шахтером" состоится завтра в 22:45 по московскому времени. Первая игра закончилась победой "горняков" (2:1).

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