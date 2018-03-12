Тренер "Ромы" поделился ожиданиями от матча с "Шахтером"
Наставник "Ромы" Эусебио Ди Франческо прокомментировал предстоящий матч против "Шахтера".
"У всех нас одна цель - пройти дальше. Сделать это сможем, только если будем работать сообща. Когда Джеко в форме, он способен делать удивительные вещи, забивать мячи и создавать голевые моменты для других, как в первой игре.
Конечно, нам противостоит сильный соперник. Но мы хотим пройти дальше. Если будем играть только один тайм, этого не произойдет. Мы должны играть раскованно и показать стремление создавать остроту. У нас одно на уме: владеть мячом и доставлять проблемы сопернику.
Если завтра мы сможем сыграть так же, как против "Наполи", это будет означать для нас широкий шаг вперед. Особенно с психологической точки зрения. Мы покажем, что стали чуть стабильнее" - приводит слова Ди Франческо Football Italia.
Поединок между "Ромой" и "Шахтером" состоится завтра в 22:45 по московскому времени. Первая игра закончилась победой "горняков" (2:1).
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