Тренер "Ромы" рассказал о громких целях команды на следующий сезон

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо заявил, что его команда поборется за чемпионский титул в следующем сезоне.

"Мы будет бороться за скудетто. Надеюсь, что "Роме" удастся быть в чемпионской гонке. Нашими конкурентами являются те, кто был выше нас в прошлом сезоне. Я хочу, чтобы у нас были такие же победные традиции, как у "Ювентуса". Для этого нас необходимо использовать свои сильные стороны", - приводит слова Ди Франческо официальный сайт клуба.

Напомним, что в прошлом сезоне "Рома" заняла третье место в чемпионате Италии, пропустив вперед "Ювентус" и "Наполи".

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