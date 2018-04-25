Тренер "Ромы": "У нас еще есть ответный матч и в нем может произойти все, что угодно"



Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо дал оценку первому матчу полуфинала Лиги Чемпионов с "Ливерпулем" (2:5).

"Нам не стоит вспоминать матчи с "Барселоной", но если мы продолжим пропускать легкие мячи и не отыгрываться, то потеряем голому. В первые 20 минут мы играли в три защитника и игра была равно. Впрочем мы проигрывали много единоборств и с легкостью теряли мяч. Сейчас нас нужно провести полный анализ матча. У нас еще есть ответный поединок и в нем может произойти все, что угодно", - цитирует Ди Франческо Football Italia.

Ответная встреча "Рома" - "Ливерпуль" состоится 2 мая.

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