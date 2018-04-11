Тренер "Ромы" уже мечтает о финале



Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо прокомментировал победу над "Барселоной" (3:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов, которая вывела его команду в полуфинал турнира.

"Наша сила заключается в том, что мы смотрим вперед, а не назад. Теперь мы думаем о предстоящем дерби с "Лацио" в воскресенье. Я всегда брал на себя ответственность за предыдущие поражения. Поэтому теперь имею право присвоить себе эту победу!

Мы верим, что можем выйти в финал Лиги Чемпионов. Никто не ожидал, что мы сумеем добраться настолько далеко. Теперь нас нужно повышать планку", - приводит слова Ди Франческо Football Italia.

Напомним, что "Рома" вышла в финал Лиги Чемпионов впервые с 1984 года.

Не пропустите: Итальянское чудо: "Рома" выбивает "Барселону" из Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru