Тренер "Ромы" высказался о сорвавшемся трансфере Малкома

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Тренер "Ромы" высказался о сорвавшемся трансфере Малкома

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо высказался о переходе Малкома в "Барселону".

"Случившееся меня не огорчило, жаль только, что события развернулись именно таким образом. Если мы хотим кого-то подписать, значит, придет еще более сильный футболист" - приводит слова тренера Football Italia.

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