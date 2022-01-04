Тренер российского топ-клуба перепутал имя и фамилию Моуринью, назвав его "Йозе Марино"

Фото: инстаграм СКА/Автор неизвестен

Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг допустил ошибку в имени и фамилии наставника "Ромы" Жозе Моуринью.

Ротенберг назвал португальца "Йозе Марино", а также заявил, что тот работал переводчиком у Алекса Фергюсона, хотя на на самом деле Моуринью был переводчиком у Бобби Робсона.

40-летний Ротенберг ранее являлся вице-президентом СКА, но сегодня, 4 января, он неожиданно назначил себя главным тренером клуба.

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