Тренер "Ростова" назвал секрет успеха Карпина в клубе

Старший тренер "Ростова" Виталий Кафанов рассказал, благодаря чему ростовский клуб находится среди лидеров Российской Премьер-Лиги."

"Прежде всего, новая тактическая схема. Валерий Карпин поменял 5-3-2 на 4-3-3 при прессинге соперника в его штрафной. Во многом для того, чтобы сделать игру более зрелищной и атакующей для болельщиков.

Здесь несколько слагаемых. Первое - это большие амбиции президента клуба Арташеса Арутюнянц, второе - роль главного тренера Валерия Карпина, который сумел найти подход ко всем игрокам команды и заставил поверить в то, что они могут обыграть любую команду, третье - это наши болельщики. Именно они своей поддержкой и любовью двигают нас вперед", - приводит слова Кафанова официальный сайт ростовского клуба.

После 22 туров "Ростов" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков. Следующий матч ростовчане проведут с "Сочи" на выезде. Поединок запланирован на 21 июня.

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