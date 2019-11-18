Тренер "Ростова" оценил игровые кондиции Мамаева в первом матче после тюрьмы
Старший тренер "Ростова" Виталий Кафанов прокомментировал дебют в составе команды полузащитника Павла Мамаева.
Напомним, что футболист почти год провёл за решёткой, а через несколько дней после освобождения заключил контракт с "жёлто-синими".
Накануне скандальный хавбек принял участие в товарищеском матче с "Краснодаром".
"Павел сыграл 53 минуты. Если учитывать его состояние на сегодняшний день, то мы им довольны. Он практически ни одного мяча не потерял. Потихонечку набирает форму, набирает объём. Кажется, его восстановление идёт даже быстрее, чем мы предполагали.
Он играл центрального атакующего полузащитника, если хотите, "десятку". Они вдвоём с Ерёменко действовали: у нас было три центральных полузащитника, двое выдвинутых из них - Павел и Роман. Они между собой хорошо взаимодействовали, часто находили друг друга.
Могу точно сказать, что играть в футбол Мамаев не разучился. Не знай мы, что он год пропустил, по сегодняшней игре никто бы и не заметил этого. Просто ему нужно набрать объём. Он остался всё тем же Мамаевым, которого мы знали: голова у Павла работает так же, только мышцы немного отстают", - сказал Кафанов.
Не пропустите: Мамаев прокомментировал свой первый матч после выхода из тюрьмы. | http://soccernews.ru
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