Тренер "Ростова" прокомментировал поражение от "Сочи"
Фото: инстаграм "Ростова"/Автор неизвестен
Исполняющий обязанности главного тренера "Ростова" Заур Тедеев прокомментировал поражение от "Сочи" со счетом 2:3 в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги.
"Сегодня "Сочи" в первом тайме воспользовался нюансами лучше. Мы изучали друг друга, готовились, но все решают индивидуальные действия и нюансы в тактике. Это сегодня было основополагающим.
Ну и, конечно, второй мяч. Знаете, я ни в коем случае не хочу комментировать действия арбитра и трактовки, но этот мяч стал ключевым", – сказал Тедеев для "Матч Премьер".
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