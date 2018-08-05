Тренер "Ростова" раскрыл рецепт успех в матче с ЦСКА

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Тренер "Ростова" раскрыл рецепт успех в матче с ЦСКА
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оценил победу своей команды над ЦСКА (1:0) в матче второго тура чемпионата России.

"Простых побед в РПЛ не бывает, даже если речь идет о матчах не с ЦСКА, а с менее статусными командами. Мы знали, что будет тяжело, готовились к тому, что нужно будет до последнего терпеть. Слава богу, что выиграли. Три очка, вторая победа подряд – это радует. Это придаст ребят сил на следующие матчи. Думаем уже про следующую игру, а эта победа уже в прошлом.

Была ли ставка на быстрый гол? Понятно, что все тренеры хотят, чтобы их команда на первой минуте забивала пять голов. Но мы сделали ставку на то, что можно и нужно было играть с ЦСКА на равных и даже прессинговать. После этого во втором тайме можно и нужно было играть чуть по-другому, особенно с мячом", - приводят слова Карпина российские СМИ.

Благодаря этой победе "Ростов" догнал "Зенит" и теперь клубы делят 1-2 места в Премьер-лиге.

Не пропустите: ЦСКА - "Ростов" - 0:1 (обзор). | http://soccernews.ru

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