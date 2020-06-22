Тренер "Ростова" Тедеев: "На месте игроков "Сочи" я бы точно не вышел на поле"

1 Теги ростовфк сочи

Тренер "Ростова" Тедеев: "На месте игроков "Сочи" я бы точно не вышел на поле"

Тренер "Ростова" Заур Тедеев высказался по поводу матча 23-го тура РПЛ с "Сочи" (1:10). По мнению специалист, южане не должны были выходить на поле.

Напомним, из-за шести заболевших коронавирусом футболистов "Ростова" команде пришлось уйти на карантин. "Сочи" отказался переносить встречу, поэтому дончанам пришлось выпустить молодежную команду.

"Я осуждать этих футболистов не могу, не имею права - это не моя команда. Но был бы я на месте этих игроков, я бы точно не вышел на поле. Думаю, что в команде есть определенные лидеры, которые в этой ситуации, возможно, могли подойти к руководству или тренерскому штабу и сказать, что это не тот матч, где они могли бы проявить свои лучшие качества, и не тот матч, где они должны реализовывать свой профессиональный потенциал. Но осуждать я никого не имею права, это не мое дело", - цитирует Тедеева ТАСС.

27 июня "Ростов" сыграет с "Арсеналом" в рамках 24-го тура РПЛ.

Не пропустите: Экс-президент "Спартака" Червиченко отметил отношение Кокорина к матчу РПЛ против "Ростова"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

yereminz

Любишь СЕКС ? Хочешь трахнуть юную и красивую девочку, тогда регистрируйся и знакомься, здесь девки хотят секса больше чем ты. не упусти свой шанс... регистрация бесплатная и анонимная, вот сайт ---- https://bit.vodka/telku

Ответить

главное

Погребняк вернулся к полноценным тренировкам с "Уралом"

Погребняк вернулся к полноценным тренировкам с "Уралом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов