Тренер "Ростова" Тедеев: "На месте игроков "Сочи" я бы точно не вышел на поле"

Тренер "Ростова" Заур Тедеев высказался по поводу матча 23-го тура РПЛ с "Сочи" (1:10). По мнению специалист, южане не должны были выходить на поле.

Напомним, из-за шести заболевших коронавирусом футболистов "Ростова" команде пришлось уйти на карантин. "Сочи" отказался переносить встречу, поэтому дончанам пришлось выпустить молодежную команду.

"Я осуждать этих футболистов не могу, не имею права - это не моя команда. Но был бы я на месте этих игроков, я бы точно не вышел на поле. Думаю, что в команде есть определенные лидеры, которые в этой ситуации, возможно, могли подойти к руководству или тренерскому штабу и сказать, что это не тот матч, где они могли бы проявить свои лучшие качества, и не тот матч, где они должны реализовывать свой профессиональный потенциал. Но осуждать я никого не имею права, это не мое дело", - цитирует Тедеева ТАСС.

27 июня "Ростов" сыграет с "Арсеналом" в рамках 24-го тура РПЛ.

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