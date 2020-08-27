Тренер "Ротора" обвинил Соболева в симуляции

Наставник волгоградского "Ротора" Александр Хацкевич остался недоволен действиями форварда "Спартака" Александра Соболева.

Тренер считает, что игрок "красно-белых" нечестным образом заработал пенальти для своей команды во вчерашнем матче.

"Соболев так нырял, что ему надо дать "Оскар" за артистизм", - отметил белорусский специалист.

Напомним, что гол с пенальти стал единственным и, соответственно, победным для "Спартака" в матче с "Ротором".

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