Тренер "Ротора" обвинил Соболева в симуляции

Теги ротор волгоградспартак москваалександр хацкевичалександр соболев

Тренер "Ротора" обвинил Соболева в симуляции

Наставник волгоградского "Ротора" Александр Хацкевич остался недоволен действиями форварда "Спартака" Александра Соболева.

Тренер считает, что игрок "красно-белых" нечестным образом заработал пенальти для своей команды во вчерашнем матче.

"Соболев так нырял, что ему надо дать "Оскар" за артистизм", - отметил белорусский специалист.

Напомним, что гол с пенальти стал единственным и, соответственно, победным для "Спартака" в матче с "Ротором".

Не пропустите: Тедеско прокомментировал победу над "Ротором". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" нашла в "Лионе" замену для Суареса

"Барселона" нашла в "Лионе" замену для Суареса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов