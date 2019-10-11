Тренер "Рубина" Докампо сравнил чемпионаты России и Украины
Наставник казанского "Рубина" Эдуардо Докампо поделился мнением об уровне чемпионатов России (РПЛ) и Украины (УПЛ).
"Уровень чемпионата России выше, чем уровень чемпионата Украины. Большая ли разница? Да, на Украине денег по сравнению с Россией не так много - имею ввиду именно сам чемпионат. В России есть "Локомотив", ЦСКА, "Спартак", "Зенит", "Краснодар" и другие сильные команды. А там - "Шахтёр" и "Динамо".
Что касается футбольной молодёжи, то в Украине очень талантливая молодёжь, недавно сборная U-20 стала чемпионом мира. Но то, где они дальше будут играть, в какой лиге, определяет их переход в большой футбол. В России легионеры и чемпионат высокого уровня - получается, условия для развития молодых игроков здесь качественнее", - сказал Докампо.
Напомним, что испанец с 2012 по 2017 год работал в "Рубине", затем вошёл в тренерский штаб сборной Беларуси, после этого в его карьере были "Аль-Ахли" и киевское "Динамо", а минувшим летом он вернулся в казанский клуб.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|12
|26
|2
|Ростов
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|26
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Уфа
|12
|15
|7
|Арсенал Тула
|12
|14
|8
|Оренбург
|12
|14
|9
|Урал
|12
|14
|10
|Спартак Москва
|12
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|14
|12
|Рубин
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|12
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|12
|8