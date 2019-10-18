Тренер "Рубина" объяснил, почему Сорокин почти не играет после объявления о переходе в "Краснодар"

Тренер "Рубина" Роман Шаронов назвал причину непопадания в состав защитника Егора Сорокина.

Напомним, что 2 сентября "Краснодар" выкупил 23-летнего футболиста и оставил его в Казани до конца сезона на правах аренды. После этого он сыграл только в кубковом матче с "Химками".

"Переход Сорокина в "Краснодар" никак не связан с тем, что он не попадает в основу. Мы выбираем состав исходя из готовности игроков, потому что видим их в недельном цикле, а также тактики на игру. Егор меняется. Но ему мешало то, что происходило вокруг.

Сейчас он игрок "Краснодара" по контракту, но по факту - наш игрок. Если головой он уже там, то сделает хуже только себе в первую очередь. Если есть системные ошибки, то нужно на них реагировать. Егору надо оценивать себя более реально", - сказал Шаронов.

Ранее наставник "Краснодара" Мурад Мусаев не исключил, что клуб может прервать аренду Сорокина в "Рубине" и вернуть его уже зимой.

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