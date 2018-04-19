Тренер "Рубина" разочарован вылетом "Спартака" из Кубка России



Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал поражение "Спартака" в полуфинале Кубка России от "Тосно".

"Спартак" лишил шестую команду чемпионата путевки в еврокубки и это минус, потому что цель была и теперь она нереальна практически. Сейчас стимул в том, чтобы стабилизировать игру, которую мы хотели бы видеть. Не всегда она получается, но есть подвижки", - приводит слова Бердыева "Бизнес Online".

Если бы "Спартак" выиграл Кубок России, то шестая команда Премьер-лиги получила бы путевку в Лиге Европы. После 26 туров "Рубин" занимает восьмую позицию, но отстает от идущей шестой "Уфы" всего на одно очко.

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