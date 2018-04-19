Тренер "Рубина" разочарован вылетом "Спартака" из Кубка России

Теги спартак москварубинкурбан бердыев

Тренер "Рубина" разочарован вылетом "Спартака" из Кубка России
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал поражение "Спартака" в полуфинале Кубка России от "Тосно".

"Спартак" лишил шестую команду чемпионата путевки в еврокубки и это минус, потому что цель была и теперь она нереальна практически. Сейчас стимул в том, чтобы стабилизировать игру, которую мы хотели бы видеть. Не всегда она получается, но есть подвижки", - приводит слова Бердыева "Бизнес Online".

Если бы "Спартак" выиграл Кубок России, то шестая команда Премьер-лиги получила бы путевку в Лиге Европы. После 26 туров "Рубин" занимает восьмую позицию, но отстает от идущей шестой "Уфы" всего на одно очко.

Не пропустите: Червиченко: "Вылет "Спартака" из кубка - это провал". | http://soccernews.ru

комментарии
Роман

Пока Рубину нечего делать в лиге Европы - зачем там позориться? Надо улучшать игру команды,по мере возможностей укреплять состав приличными игроками - а там видно будет, что к чему. Бердыев выдаёт желаемое за действительное - 6-ое место в чемпионате России ещё надо занять! Как говорится: Хитрый бобёр- сам себя пиарит!

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Гол Мозеса принес "Челси" победу над "Бернли"

Гол Мозеса принес "Челси" победу над "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 26 56
2 Спартак Москва 26 50
3 ЦСКА Москва 26 48
4 Зенит Санкт-Петербург 26 48
5 Краснодар 26 47
6 Уфа 26 35
7 Арсенал Тула 26 35
8 Рубин 26 34
9 Урал 26 33
10 Ахмат 26 31
11 Динамо Москва 26 30
12 Ростов 26 30
13 Амкар 26 28
14 Анжи 26 24
15 Тосно 26 24
16 СКА Хабаровск 26 13
Полная таблица

топ-5 тегов