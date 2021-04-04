Тренер румынского клуба ушел в отставку из-за первоапрельской шутки

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Тренер румынского клуба ушел в отставку из-за первоапрельской шутки

Фото: твиттер AbSport/Автор неизвестен

Стефан Фогороси ушел в отставку с поста главного тренера клуба "Индустрия Гальда де Жос", выступающего в третьем дивизионе чемпионата Румынии, сообщает румынский журналист Эмануэль Роши в твиттере.

1 апреля руководство клуба подшутило над Фогороси, попросив один из сайтов опубликовать сообщение о его отставке. Тренера сильно оскорбила подобная шутка, поэтому он написал заявление об отставке.

Стоит отметить, что "Индустрия Гальда де Жос" провально выступает в нынешнем сезоне. После 14 матчей клуб занимает последнее место, имея в активе всего четыре очка.

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