Тренер румынского клуба ушел в отставку из-за первоапрельской шутки
Фото: твиттер AbSport/Автор неизвестен
Стефан Фогороси ушел в отставку с поста главного тренера клуба "Индустрия Гальда де Жос", выступающего в третьем дивизионе чемпионата Румынии, сообщает румынский журналист Эмануэль Роши в твиттере.
1 апреля руководство клуба подшутило над Фогороси, попросив один из сайтов опубликовать сообщение о его отставке. Тренера сильно оскорбила подобная шутка, поэтому он написал заявление об отставке.
Стоит отметить, что "Индустрия Гальда де Жос" провально выступает в нынешнем сезоне. После 14 матчей клуб занимает последнее место, имея в активе всего четыре очка.
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