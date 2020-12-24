Итальянский тренер отказался возглавить "Спартак"

СМИ узнали о попытке московского "Спартака" переманить наставника "Сассуоло" Роберто Де Дзерби.

По информации La Gazzetta dello Sport, "красно-белые" были готовы повысить в три раза зарплату итальянского специалиста - с 1 до 3 миллионов евро в год.

Впрочем, тренер "нероверди" предложение российского клуба отклонил, поскольку не хочет бросать свою нынешнюю команду посреди сезона.

Напомним, что "Спартак" ищет замену Доменико Тедеско, который отказался продлевать контракт, истекающий в июне.

"Сассуоло" под руководством Де Дзерби идёт на четвёртом месте в Серии А по итогам 14 туров.

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