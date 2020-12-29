Тренер "Сассуоло" отреагировал на информацию об интересе "Спартака"
Главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби сообщил, что он не получал предложения от московского "Спартака".
"Тут дело не в деньгах. Я не уйду из "Сассуоло" в этом сезоне. Я ничего не слышал о предложении "Спартака", поэтому без шансов", – приводит слова Де Дзерби Calciomercato.
Ранее сообщалось, что "Спартак" готов платить итальянскому специалисту зарплату в размере трех миллионов евро в год. Под руководством Де Дзерби "Сассуоло" занимает четвертое место в чемпионате Италии после 14 туров.
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