Тренер "Сассуоло" высказался о своем будущем. Им интересуется "Спартак"

Теги сассуолоспартак москвашахтер донецкроберто де дзерби

Тренер "Сассуоло" высказался о своем будущем. Им интересуется "Спартак"

Фото: твиттер Italian Football TV/Автор неизвестен
Главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби рассказал, что вскоре он примет решение о своем будущем. Интерес к итальянскому специалисту проявляют московский "Спартак" и донецкий "Шахтер".

"Я приму решение о своем будущем после серьезных размышлений. Ранее я решал что-то, руководствуясь инстинктом. Теперь я намерен подумать обстоятельно. Из-за этого я не сплю по ночам", - приводит слова Де Дзерби DAZN.

41-летний Де Дзерби тренирует "Сассуоло" с 2018 года. Ранее он работал с такими клубами, как "Дарфо Боарио", "Фоджа", "Палермо" и "Беневенто".

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