Тренер "Сассуоло" высказался о возможном уходе в "Шахтер"

Фото: твиттер Football Italia

Главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби прокомментировал информацию о том, что он может возглавить донецкий "Шахтер" по окончании нынешнего сезона.

"Руководство "Сассуоло" и мои футболисты узнают первыми, если я решу куда-то уйти. Я в долгу перед ними, поэтому это будет правильный поступок. Я могу сказать, что с вероятностью 50 на 50 оцениваю шансы остаться в "Сассуоло" или уйти. Мои футболисты являются профессионалами, поэтому они смогут также хорошо играть и без меня. Мой переход в "Шахтер" не станет сенсацией. Мне нравится быть открытым во всем", - приводит слова Де Дзерби Football Italia.

Ранее сообщалось, что украинский клуб готов платить 41-летнему итальянскому специалисту зарплату в размере четырех миллионов евро в год. В "Шахтере" Де Дзерби может сменить нынешнего наставника Луиша Каштру.

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