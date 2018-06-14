Тренер Саудовской Аравии хочет забыть матч с Россией

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Тренер Саудовской Аравии хочет забыть матч с Россией
Главный тренер команды Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци прокомментировал поражение команды от сборной России (0:5) в матче первого тура группового этапа Чемпионата Мира-2018.

"Не знаю, связано ли наше поражение с первым матчем или домашней командой. Но соперникам не потребовалось много усилий. Нам нужно забыть об этой постыдной ситуации и готовиться к следующему матчу", - приводят слова Пицци российские СМИ.

"Мы играли не так, как планировали. Есть вещи, которые надо улучшить. Мы должны восстановиться, зарядиться позитивом и думать о следующей игре (против сборной Уругвая 20 июня)", - добавил тренер.

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