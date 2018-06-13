Тренер Саудовской Аравии назвал Россию самым сложным соперником в группе

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Тренер Саудовской Аравии назвал Россию самым сложным соперником в группе

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци считает, что в групповой турнире Чемпионата Мира-2018 его команде сложнее всего будет в противостоянии с Россией.

"Какая команда будет самой сложной в нашей группе? Россия. Но мы сконцентрированы на том, чтобы показать свою лучшую игру, знаем недостатки и слабые места соперника. Нам отлично известно, как он будет играть. У нас максимальные амбиции. Сегодня это - победить Россию. Другие цели мы будем ставить после завтрашней игры.", - приводят слова Пицци российские СМИ.

Напомним, что матч Россия – Саудовская Аравия состоится 14 июня 2018 и начнется в 18.00.

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