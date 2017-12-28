Тренер "Саутгемптона": "Продажа ван Дейка пойдет на пользу клубу"



Главный тренер "Саутгемптона" Маурисио Пеллегрино прокомментировал переход защитника команды Вирджила ван Дейка в "Ливерпуль".

"Трансфер завершен. Думаю, что это пойдет на пользу и нашему клубу, и ван Дейку. Теперь мы подумаем о будущем. "Саутгемптон" не может покупать игроков за 50 или 80 миллионов евро. Но мы можем приобрести двух или трех хороших футболистов. В ближайшее время мы обсудим с руководством трансферные планы. Я бы хотел, чтобы клуб приобрел как минимум двоих игроков. Мы должны работать в этом направлении", – цитирует Пеллегрино Sky Sports.

Напомним, что 26-летний ван Дейк перешел в "Ливерпуль" за 85 миллионов евро и стал самым дорогим защитником в истории футбола.

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