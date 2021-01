Тренер "Саутгемптона" расплакался после победы над "Ливерпулем"

Наставник "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль не смог сдержать слёз после окончания матча 17-го тура АПЛ против "Ливерпуля".

Напомним, что "святые" обыграли действующего чемпиона Англии со счётом 1:0 благодаря голу на 2-й минуте.

Тренер "Саутгемптона" очень эмоционально отреагировал на победу, расплакавшись прямо на поле.

Southampton boss Ralph Hasenhuttl sinks to his knees at full-time after beating Liverpool!



Pure emotion from the Saints manager! pic.twitter.com/XxOpVIacT8