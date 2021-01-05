Тренер "Саутгемптона" расплакался после победы над "Ливерпулем"

Теги саутгемптонливерпульральф хазенхюттль

Тренер "Саутгемптона" расплакался после победы над "Ливерпулем"

Наставник "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль не смог сдержать слёз после окончания матча 17-го тура АПЛ против "Ливерпуля".

Напомним, что "святые" обыграли действующего чемпиона Англии со счётом 1:0 благодаря голу на 2-й минуте.

Тренер "Саутгемптона" очень эмоционально отреагировал на победу, расплакавшись прямо на поле.

Не пропустите: Клопп высказался о судействе в матче с "Саутгемптоном". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Серхио Рамос считает, что Перес хочет его ухода из "Реала"

Серхио Рамос считает, что Перес хочет его ухода из "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов