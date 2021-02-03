Тренер "Саутгемптона" высказался про 0:9 от "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль высказался о поражении от "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:9.

"Удаление после трех минут в игре против такого соперника... Поздравляю "Манчестер Юнайтед", они выиграли, они не переставали забивать. Это кошмар. Однако мы выстояли после 9:0 в прошлый раз и должны сделать это снова", - приводит слова Хазенхюттля ВВС.

Напомним, что в 2019 году "Саутгемптон" проиграл "Лестеру" с таким же счетом.

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