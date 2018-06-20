Тренер сборной Англии получил травму перед матчем с Панамой
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что он вывихнул руку во время пробежки.
"Похоже, что мне не удастся активно праздновать голы сборной Англии. Врач сказал, что мне нельзя победоносно взмахивать кулаком. Хорошо, что это случилось со мной, а не с кем-то из футболистом. Я немного расстроен, так как мог установить личный рекорд в забеге на 10 километров", – приводит слова Саутгейта официальный сайт FA.
Напомним, что Англия стартовала на ЧМ-2018 с победы над Тунисом (2:1), а во втором туре сыграет с Панамой 24 июня.
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|О
|1
|Испания
|2
|4
|2
|Португалия
|2
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|Иран
|2
|3
|4
|Марокко
|2
|0
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|М
|О
|1
|Франция
|1
|3
|2
|Дания
|1
|3
|3
|Австралия
|1
|0
|4
|Перу
|1
|0
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|1
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|2
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|1
|1
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|Нигерия
|1
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|Группа E
|М
|О
|1
|Сербия
|1
|3
|2
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|1
|1
|4
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|1
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|1
|Швеция
|1
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|2
|Мексика
|1
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|3
|Германия
|1
|0
|4
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|1
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|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|1
|3
|2
|Англия
|1
|3
|3
|Тунис
|1
|0
|4
|Панама
|1
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Япония
|1
|3
|2
|Сенегал
|1
|3
|3
|Польша
|1
|0
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|Колумбия
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|0