Тренер сборной Аргентины: "Нам повезло, что мы вообще имеем шансы выйти из группы"

3 Теги катараргентинапарагвайлионель скалони

Тренер сборной Аргентины: "Нам повезло, что мы вообще имеем шансы выйти из группы"

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони высказался после матча второго тура группового этапа Кубка Америки-2019 против Парагвая (1:1).

"Нам повезло, что мы вообще имеем шансы выйти из группы. Проблему можно решить только одним способом - обыграть Катар. Мы должны больше играть так, как во втором тайме с Парагваем, но при этом быть более сбалансированными и управлять игрой", - цитирует Скалони Sportstar.

Напомним, что матч Катар - Аргентина состоится в воскресенье, 23 июня, в 22:00 по московскому времени.

Сейчас "альбиселесте" занимают последнее место в своей группе. Однако в случае победы над катарцами они выйдут в плей-офф.

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Комментарии

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OkTawius
Димон

Такое обычно случается с командами, в составе которых играют лучшие в истории)) ну ладно сделаем скидку на то, что в соперниках были такие гранды, как Парагвай

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Карыч
Карыч

Снова ты не прав. Не лучшие в истории, наивеличайшие и наинопланетнейшие! Не веришь? Спроси у пьяни. Хе-хе...

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Крош
Крош

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони:"Нам вообще повезло,что за нас играет сами-знаете-кто"

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