Тренер сборной Аргентины: "Нам повезло, что мы вообще имеем шансы выйти из группы"
Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони высказался после матча второго тура группового этапа Кубка Америки-2019 против Парагвая (1:1).
"Нам повезло, что мы вообще имеем шансы выйти из группы. Проблему можно решить только одним способом - обыграть Катар. Мы должны больше играть так, как во втором тайме с Парагваем, но при этом быть более сбалансированными и управлять игрой", - цитирует Скалони Sportstar.
Напомним, что матч Катар - Аргентина состоится в воскресенье, 23 июня, в 22:00 по московскому времени.
Сейчас "альбиселесте" занимают последнее место в своей группе. Однако в случае победы над катарцами они выйдут в плей-офф.
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