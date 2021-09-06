Тренер сборной Аргентины отреагировал на скандал в матче с Бразилией

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Тренер сборной Аргентины отреагировал на скандал в матче с Бразилией

Фото: инстаграм Лионеля Скалони/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением о скандале, произошедшем во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Бразилии. Во время матча на поле появились сотрудники бразильской полиции с целью арестовать нескольких аргентинских игроков. После этого аргентинцы покинули поле, матч был прерван, а затем завершен досрочно.

"Я очень расстроен, но не виню никого. Грустно, что подобное произошло на поле. Матч должен был стать праздником. У меня просто нет слов. Хочу, чтобы люди в Аргентине поняли, через что я прохожу. Я не позволю депортировать моих игроков", - приводит слова Скалони EiF Soccer.

Напомним, что полицейские намеревались задержать четверых представителей аргентинской сборной за нарушение правил карантина. Подозреваемыми в нарушении карантина являются вратарь Эмилиано Мартинес, защитник Кристиан Ромеро, а также полузащитники Джованни Ло Челсо и Эмилиано Буэндиа. Все они прибыли из Англии и не прошли двухнедельный карантин.

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