Тренер сборной Аргентины ответил на претензии Ди Марии

Теги аргентинапсжлионель скалонианхель ди мария

Тренер сборной Аргентины ответил на претензии Ди Марии

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони отреагировал на заявление полузащитника ПСЖ Анхеля Ди Марии, который остался крайне недоволен невызовом в национальную команду на ближайшие матчи.

"Мы ни в коем случае никому не закрываем двери. При этом нам хотелось бы, чтобы все футболисты, у которых есть шанс сыграть за сборную, продолжали оставаться частью проекта. Никто не должен обижаться. Те, кто не играет за сборную, должны поддерживать команду со стороны", - приводит слова Скалони Goal.com.

Сборная Аргентины 8 октября сыграет с Эквадором, а 13 октября - с Боливией. 

Ди Мария выступает за "альбиселесте" с 2008 года, сыграл 102 матча и забил 20 голов.

Не пропустите: Ди Мария сравнил Роналду и Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

РПЛ разрешила "Ротору" сыграть против "Рубина"

РПЛ разрешила "Ротору" сыграть против "Рубина"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов