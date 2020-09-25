Тренер сборной Аргентины ответил на претензии Ди Марии

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони отреагировал на заявление полузащитника ПСЖ Анхеля Ди Марии, который остался крайне недоволен невызовом в национальную команду на ближайшие матчи.

"Мы ни в коем случае никому не закрываем двери. При этом нам хотелось бы, чтобы все футболисты, у которых есть шанс сыграть за сборную, продолжали оставаться частью проекта. Никто не должен обижаться. Те, кто не играет за сборную, должны поддерживать команду со стороны", - приводит слова Скалони Goal.com.

Сборная Аргентины 8 октября сыграет с Эквадором, а 13 октября - с Боливией.

Ди Мария выступает за "альбиселесте" с 2008 года, сыграл 102 матча и забил 20 голов.

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