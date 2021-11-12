Тренер сборной Аргентины ответил ПСЖ по поводу вызова Месси на ноябрьские матчи

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Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони отреагировал на слова спортивного директора ПСЖ Леонардо по поводу участия форварда Лионеля Месси в играх за национальную команду.

"У нас с Леонардо хорошие отношения. Я могу понять его недовольство, ведь Месси провёл по три матча за сборную в сентябре и октябре. Было много игр и перелётов. Но вызывать Лео - это наше законное право, и мы будем выпускать его на поле, если он физически готов", - приводит слова Скалони Marca.

В текущем сезоне 34-летний Месси провёл за ПСЖ 8 матчей и забил 3 гола, пропустив немало игр из-за различных травм.

Нападающий не принимал участие в двух последних встречах парижан перед международной паузой, зато он, вероятно, сыграет с Уругваем (13 ноября) и Бразилией (17 ноября) в квалификации ЧМ-2022.

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