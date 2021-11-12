Тренер сборной Аргентины ответил ПСЖ по поводу вызова Месси на ноябрьские матчи

1 Теги аргентинапсжлионель мессилионель скалонилеонардо насименто де араужо

Тренер сборной Аргентины ответил ПСЖ по поводу вызова Месси на ноябрьские матчи

Фото твиттер КОНМЕБОЛ

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони отреагировал на слова спортивного директора ПСЖ Леонардо по поводу участия форварда Лионеля Месси в играх за национальную команду.

"У нас с Леонардо хорошие отношения. Я могу понять его недовольство, ведь Месси провёл по три матча за сборную в сентябре и октябре. Было много игр и перелётов. Но вызывать Лео - это наше законное право, и мы будем выпускать его на поле, если он физически готов", - приводит слова Скалони Marca.

В текущем сезоне 34-летний Месси провёл за ПСЖ 8 матчей и забил 3 гола, пропустив немало игр из-за различных травм.

Нападающий не принимал участие в двух последних встречах парижан перед международной паузой, зато он, вероятно, сыграет с Уругваем (13 ноября) и Бразилией (17 ноября) в квалификации ЧМ-2022.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Кинул дом родной ради арабских денег , но с видом на Париж и тут же оставил клуб без усиления (хотя , какое это усиление!) , улетев за обязательной выплатой в сборную. Лео очень хорош , ничего не скажешь!

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