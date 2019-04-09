Тренер сборной Аргентины показал травмы полученные в результате удара автомобиля

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони был сбит автомобилем во время велопрогулки.

В результате столкновения наставник получил травмы лица: сильный порез брови, а также ушиб под глазом.

Скалони опубликовал фотографию повреждений в своем Twitter, а также поблагодарил фанатов за поддержку.

Напомним, что Скалони возглавил сборную Аргентины а августе прошлого года, сменив на этом посту Хорхе Сампаоли.