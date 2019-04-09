Тренер сборной Аргентины показал травмы полученные в результате удара автомобиля

Теги аргентиналионель скалони

Тренер сборной Аргентины показал травмы полученные в результате удара автомобиля

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони был сбит автомобилем во время велопрогулки.

В результате столкновения наставник получил травмы лица: сильный порез брови, а также ушиб под глазом.

Скалони опубликовал фотографию повреждений в своем Twitter, а также поблагодарил фанатов за поддержку.

Напомним, что Скалони возглавил сборную Аргентины а августе прошлого года, сменив на этом посту Хорхе Сампаоли.

Не пропустите: Скалони рассказал о ситуации с Месси и Дибалой. | http://soccernews.ru

 

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