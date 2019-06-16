Тренер сборной Аргентины пожаловался на состояние поля в матче с Колумбией

1 Теги аргентиналионель скалониколумбия

Тренер сборной Аргентины пожаловался на состояние поля в матче с Колумбией

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони дал комментарии после матча с Колумбией (0:2) в рамках Кубка Америки.

"Мы неплохо выглядели первые 20 минут, однако потом потеряли контроль над мячом. Во втором тайме мы превосходили соперника, но колумбийцы воспользовались контратакой.

Газон на стадионе выглядел плачевно. Представьте, что с ним будет после трех матчей", - заявил Скалони.

Читайте также: Сборная Аргентины проиграла Колумбии в первом туре Кубка Америки. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Карыч
Карыч

На зеркало неча пенять, коли рожа крива. Русская народная пословица. Может ещё борода мешает?

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" получил два предложения по Салаху

"Ливерпуль" получил два предложения по Салаху

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 США США 3 6
2 Колумбия Колумбия 3 6
3 Коста-Рика Коста-Рика 3 4
4 Парагвай Парагвай 3 1
Группа B М О
1 Перу Перу 3 7
2 Эквадор Эквадор 3 5
3 Бразилия Бразилия 3 4
4 Гаити Гаити 3 0
Группа C М О
1 Мексика Мексика 3 7
2 Венесуэла Венесуэла 3 7
3 Уругвай Уругвай 3 3
4 Ямайка Ямайка 3 0
Группа D М О
1 Аргентина Аргентина 3 9
2 Чили Чили 3 6
3 Панама Панама 3 3
4 Боливия Боливия 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов