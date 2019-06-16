Тренер сборной Аргентины пожаловался на состояние поля в матче с Колумбией
Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони дал комментарии после матча с Колумбией (0:2) в рамках Кубка Америки.
"Мы неплохо выглядели первые 20 минут, однако потом потеряли контроль над мячом. Во втором тайме мы превосходили соперника, но колумбийцы воспользовались контратакой.
Газон на стадионе выглядел плачевно. Представьте, что с ним будет после трех матчей", - заявил Скалони.
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