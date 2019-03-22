Тренер сборной Аргентины прокомментировал конфликт Икарди с "Интером"

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Тренер сборной Аргентины прокомментировал конфликт Икарди с "Интером"

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мыслями о ситуации вокруг форварда "Интера" Мауро Икарди.

"Нас беспокоит то, что происходит с Икарди в "Интере". Такое положение дел нас категорически не устраивает. До Кубка Америки мы всё взвесим, оценим ситуацию и решим, вызывать его или нет", - приводит слова Скалони Football Italia.

Напомним, что в середине февраля "Интер" отобрал у Икарди капитанскую повязку. После этого нападающий стал жаловаться на проблемы с коленом и с тех пор на поле не выходил.

Кубок Америки-2019 состоится в Бразилии в период с 14 июня по 7 июля.

Не пропустите: "Интер" может отпустить Икарди в "Реал" или "Ювентус", получив взамен Ковачича или Дугласа Косту. | http://soccernews.ru

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