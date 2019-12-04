Тренер сборной Аргентины высказался об участии Месси в Кубке Америки-2020



Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями от Кубка Южной Америки, который состоится в 2020 году.

"Не знаю, будет ли этот Кубок Америки последним для Месси. Надеюсь, что нет. Аргентине нужен трофей больше, чем Месси. Я ничего не обещаю, но могу гарантировать, что мы приложим максимум усилий для выхода в финал", - приводит слова Скалони Goal.

Кубок Америки-2020 состоится с 12 июня по 12 июля 2020 в Аргентине и Колумбии. Сборная Аргентины попала в группу А вместе с командами Австралии, Боливиии, Уругвая, Чили и Парагвая.

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