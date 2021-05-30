Тренер сборной Аргентины ярко высказался о Месси

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением о нападающем "Барселоны" и национальной команды Лионеле Месси.

"Месси хочет побеждать больше всех. Ему тяжелее всех, когда победить не удается. Месси - первый, к кому может обратиться тренер, когда ему нужна помощь. Все, что он сделал и делает до сих пор, то, кем он является и являлся. Дело не в том, что он является хорошим футболистом, а потому, что он такой человек. Мы хотим, чтобы Лео был счастлив. Я всегда говорю ему, чтобы он наслаждался футболом", - приводит слова Скалони Olé.

33-летний Месси является лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины. Всего за национальную команду он провел 142 матча и забил 71 гол.

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