Тренер сборной Армении готов уйти в отставку через две недели после назначения
Наставник сборной Армении Абраам Хашманян заявил о готовности покинуть занимаемый пост после поражения от Италии со счетом 1:9 в матче квалификации Евро-2020.
"Эта катастрофа идеально отражает текущую ситуацию в сборной Армении. Когда я вступал в должность, я предполагал, что такое может произойти. Можно сказать, что я взял удар на себя. Мы играли не национальной сборной, а просто сборной, из-за травм практически не было основных игроков. Если руководство решит, что в этом есть моя вина, я готов завтра закончить работу в команде. Если же руководство решит, что я продолжу работать, то я буду всё менять, потому что психология не подходит команде", - заявил Хашманян.
Напомним, что 52-летний специалист возглавил армянскую сборную 6 ноября. Его контракт с федерацией рассчитан до ноября 2020 года.
Стать главным тренером национальной команды мог россиянин Александр Григорян, однако от его кандидатуры в последний момент отказались.
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|6
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|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3