Тренер сборной Армении готов уйти в отставку через две недели после назначения

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Тренер сборной Армении готов уйти в отставку через две недели после назначения

Наставник сборной Армении Абраам Хашманян заявил о готовности покинуть занимаемый пост после поражения от Италии со счетом 1:9 в матче квалификации Евро-2020.

"Эта катастрофа идеально отражает текущую ситуацию в сборной Армении. Когда я вступал в должность, я предполагал, что такое может произойти. Можно сказать, что я взял удар на себя. Мы играли не национальной сборной, а просто сборной, из-за травм практически не было основных игроков. Если руководство решит, что в этом есть моя вина, я готов завтра закончить работу в команде. Если же руководство решит, что я продолжу работать, то я буду всё менять, потому что психология не подходит команде", - заявил Хашманян.

Напомним, что 52-летний специалист возглавил армянскую сборную 6 ноября. Его контракт с федерацией рассчитан до ноября 2020 года.

Стать главным тренером национальной команды мог россиянин Александр Григорян, однако от его кандидатуры в последний момент отказались.

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